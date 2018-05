EUA apoiam Israel nas acusações contra o Irão

O Secretário de Estado norte-americano afirma que as provas recolhidas por Israel não deixam margem para dúvidas, em relação à existência de um programa nuclear iraniano mantido em segredo por Teerão. "Penso que isto vai revelar o alcance e a dimensão do programa que eles desenvolveram. E penso que fica claro que, no mínimo, os iranianos têm estado a mentir ao seu próprio povo", declarou Mike Pompeo, naquela que é a primeira visita oficial do novo Secretário de Estado norte-americano, que incluiu paragens em Israel, na Arábia Saudita e na Jordânia.