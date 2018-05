Ex-presidente Humala do Peru sai da prisão

Tamanho do texto

O antigo presidente do Peru Ollanta Humala foi libertado depois de cumprir nove meses de prisão preventiva. Humala, que presidiu ao Peru entre 2011 e 2016 aguarda julgamento por um caso de lavagem de dinheiro ligado ao escândalo que envolve a construtora brasileira Odebrecht. Estava detido numa prisão policial de Lima e foi agora libertado por decisão do Tribunal Constitucional, que reverteu a medida de coação que lhe tinha sido aplicada. A mulher, Nadine Heredia, estava também detida, investigada no mesmo processo, e foi igualmente libertada.