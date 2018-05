Ex-treinador da seleção brasileira de ginástica terá abusado de dezenas de atletas

Petrix Barbosa, medalha de ouro nos jogos pan-americanos de 2011, é uma das alegadas vítimas a acusar Fernando de Carvalho Lopes, antigo treinador da seleção masculina de ginástica do Brasil, de abusos sexuais quando eram menores: "A pressão psicológica sobre uma criança de 10 ou 11 anos é enorme. Disse-me que fosse tomar banho e relaxar. Depois entrou na banheira e ficámos os dois na banheira, como se fôssemos duas crianças brincando", conta o atleta.

As dezenas de denúncias estão a ser investigadas pela polícia, que para já não pode divulgar detalhes. Carvalho Lopes defende-se das acusações: "Quem me acusa é que tem de provar o que está a dizer. Tenho a minha consciência limpa, porque nunca estuprei (violei) nem molestei ninguém", disse numa entrevista telefónica ao programa "Fantástico", da TV Globo, que divulgou a história.

O MESC, clube da região de São Paulo onde trabalhava, despediu o treinador na sequência da reportagem da Globo. Isto dois anos depois de o ter afastado do contacto com os atletas, o que prova que as acusações eram conhecidas. Tanto que a seleção brasileira o dispensou em 2016, antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.