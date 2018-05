Já se canta na Eurovisão

Em apenas uma semana, tudo mudou. Na arena de Lisboa onde vão decorrer as semifinais e a final do Festival Eurovisão da Canção, tudo está já pronto ou quase pronto. Os ensaios no palco já começaram.

Por enquanto , subiram os artistas que participam na primeira semifinal. Saara Aalto, representante da Finlândia, até cantou em português.

Saara Aalto - "Monsters"

Na primeira meia-final participam, além da Finlândia, os representantes de países como Israel, considerado favorito, ou da República Checa. Mikolas Josef, que canta "Lie to Me", teve pouca sorte. A tentar fazer uma acrobacia, caiu e acabou no hospital. Os fãs ficaram preocupados, mas aquele a quem chamam o "Justin Timberlake checo" assegura aos fãs que sobe ao palco, custe o que custar.

Lisboa vai-se enchendo com os membros das delegações, com os milhares de fãs e também com os jornalistas que cobrem o acontecimento. Segundo a RTP, host broadcaster deste festival, vão ser cerca de 1700 a contar ao mundo inteiro as histórias desta Eurovisão. A Euronews também vai lá estar.