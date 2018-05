Tamanho do texto

Em pleno centro de São Paulo, um prédio de mais de 20 andares desabou na sequência de um incêndio de grandes dimensões. Perante uma multidão incrédula, as chamas alastraram-se daquele que já foi a sede da Polícia Federal para um edifício vizinho.

"Foi tudo rápido. Só deu para pegar as coisas, descer e chamar os vizinhos do lado. Foi muito rápido. O prédio desceu muito rápido", contava um morador.

O prédio onde as chamas deflagraram estava abandonado e era aparentemente ocupado ilegalmente por mais de uma centena de pessoas. As causas do incêndio ainda não foram apuradas.