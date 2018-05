Presidente do WhatsApp anuncia saída da empresa

O anúncio confirma a reportagem do "The Washington Post" que deu como certa a saída de Koum por causa de divergências com o Facebook, dono do WhatsApp, no que diz respeito à privacidade de dados.

O jornal citou fontes próximas da empresa que revelaram que na origem do desentendimento estaria a estratégia do Facebook para o WhatsApp, nomeadamente as tentativas da rede social de obter dados pessoais e de enfraquecer a segurança das comunicações.

No seu perfil do Facebook, Jan Koum escreveu apenas que "está na hora de seguir em frente".