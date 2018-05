Quatro mortos nos Alpes suíços

Uma pessoa morreu numa queda e as restantes por hipotermia. O grupo estava em Pigne d'Arolla, no cantão de Valais.

As equipas de resgate encontraram 14 pessoas. A polícia diz que o grupo de esquiadores franceses. italianos e alemãeS tentou dormir e proteger-se do vento atrás de umas rochas..

O número de mortos nos alpes subiu este ano. Em França , o aumento foi de cinquenta por cento.

As fortes nevadas, seguidas se subidas de temperaturas, contribuiram para o terreno instável e avalanches.

Segunda-feira uma duas pessoas morreram perto do Monte Branco. As autoridades suíças pedem a esquiadores e montanhistas que tenham em conta as previsões do tempo antes de se aventurarem na região.