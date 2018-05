Tamanho do texto

Foi uma viagem e tanto: o troféu da Taça do Mundo da FIFA chegou a Vladivostok, na Rússia, depois de um périplo global que incluiu visitas a mais de meia centena de países.

Antes do início do campeonato, a 14 de junho, ainda vai passar por 9 cidades russas. Trata-se de uma tradição que começou em 2006 e que se destina a mostrar o tão cobiçado prémio a adeptos do mundo inteiro.