Bombeiros de São Paulo vão aguardar 48 horas para mexer na estrutura do prédio que desabou

Os bombeiros de São Paulo vão aguardar 48 horas para mexer na estrutura do edifício de 24 andares que desabou após um incêndio. Os responsáveis pelas equipas de resgate e salvamento vão, entretanto, centrar as operações na procura de possíveis sobreviventes e a garantir a segurança dos bombeiros. As retroescavadoras vão trabalhar só à volta do edifício.