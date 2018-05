ETA anuncia o seu fim

A organização separatista basca fez saber que deu por encerrado "o seu ciclo histórico", comunicou que extinguiu "completamente todas as suas estruturas e deu por finda a sua atividade política".

Em outubro de 2011, o grupo anunciou ter cessado, definitivamente, as ações violentas e em 2017 entregou as armas.

O anúncio do fim da ETA foi feito através de uma carta com data de 16 de abril e publicada, esta quarta-feira, no portal do jornal espanhol "El Diario".

No dia 20 de abril, o grupo já tinha feito saber, em comunicado, que reconhecia o "dano causado" às vítimas e pedia perdão.

Mais de 850 pessoas morreram durante mais de meio século de campanha da ETA pela independência da comunidade autónoma espanhola País Basco.

O ato oficial de dissolução está marcado para o dia 4 de maio na cidade basco-francesa de Cambo-les-Bains.