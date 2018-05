Facebook aposta na proteção de dados e encontros românticos

Para grandes males... o remédio possível! Depois do escândalo Cambridge Analytica que manchou a reputação do Facebook, Mark Zuckerberg anunciou a criação da ferramenta "Histórico Limpo", ontem, na abertura da conferência anual dos programadores da rede social, que decorre até hoje, dia 2 de maio.

"Vai ser possível utilizar esta ferramenta para ver a informação das aplicações e dos sites com os quais interagimos e será possível apagar toda esta informação do perfil assim como deixar de a armazenar" – explicou o patrão do Facebook.

Mark Zuckerberg confessou que não tinha respostas claras a muitas das perguntas que lhe fizeram há pouco mais de um mês no congresso dos Estados Unidos. Por isso afirmou que a empresa que fundou continua a trabalhar para tornar claro o funcionamento do Facebook:

"Estamos a pedir a todos quantos publicam anúncios políticos ou gerem muitas páginas para poderem ser verificados com uma identificação governamental. Estamos a fazer os anúncios mais transparentes."

O patrão do Facebook revelou também uma nova ferramenta para os 200 milhões de utilizadores que se declaram solteiros. O serviço de encontros será opcional e o chat funcionará em paralelo com a aplicação messenger. Para Zuckerberg esta função tem como objetivo criar relações de longo prazo e não encontros ocasionais. Resta perceber se as práticas dos utilizadores irão ao encontro dos desejos do fundador da rede social.