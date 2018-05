FIFA quer criar Mundial de elite

Infantino garante que há um grupo de investidores disposto a investir mais de 20 mil milhões de euros para ajudar a criar esta competição e a reformular o atual modelo do Mundial de Clubes.

Se a ideia avançar, a FIFA mantém o atual modelo do Campeonato do Mundo de futebol, a cada 4 anos, mas acaba com a Taça das Confederações, prova que se realiza no ano anterior ao Mundial.