Liverpool está na final da Liga dos Campeões

O Liverpool é o adversário do Real Madrid na final da Liga dos Campeões desta época.

Os britânicos perderam esta noite, em Itália, com a AS Roma por 4-2, mas garantiram a passagem à final depois da vitória por 5-2 no jogo da primeira mão em Inglaterra.

Milner (autogolo aos 15'), Džeko (52') e Nainggolan (86' e 90') fizeram os golos da equipa da casa.

Mané (9') e Wijnaldum (26') marcaram para os visitantes.

A final da Liga dos Campeões vai realizar-se no próximo dia 26, no estádio olímpico de Kiev, Ucrânia.