Turquia e Coreia do Sul querem reforçar cooperação económica

Fortalecer laços e desenvolver a cooperação em áreas como o comércio, a educaçâo, a tecnologia ou a defesa. O compromisso foi assumido durante uma visita de dois dias do presidente turco à Coreia do Sul.

Tayyip Erdogan é o primeiro líder turco a visitar o território sul-coreano desde que os dois países reforçaram as relações bilaterais e assinaram um acordo de livre comércio, em 2013.

"Os dois líderes sublinham que o Acordo de Livre Comércio entre a Coreia do Sul e a Turquia se tornou num importante pilar da cooperação económica, permitindo um crescimento equilibrado das trocas comerciais entre os dois países", lê-se numa nota de imprensa conjunta divulgada depois do encontro. "Os dois países concordaram em implementar um acordo na área dos serviços e do investimento".

O foco económico não ignora o contexto político na península e a visita incluiu uma homenagem aos soldados turcos mortos durante a Guerra da Coreia (1950-1953).

Atento à cimeira histórica que, pela primeira vez desde a guerra levou um líder norte-coreano a pisar solo sul-coreano, no final de abril, Tayyip Erdogan já felicitou Seul pelo acordo com Pyongyang e os esforços para a paz e a desnuclearização da península.