A pequena cidade espanhola de Caravaca de la Cruz promoveu, no dia 2 de maio, a corrida dos "cavalos do vinho", uma tradição que remonta ao século XIII.

As corridas de cavalos de Caravaca acontecem, anualmente, no segundo dia de maio. Os cavalos sobem a encosta de 80 metros ao lado do castelo da cidade. Podem participar até 60 equipas.

Os organizadores pretendem que o festival seja reconhecido como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO