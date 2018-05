"Ruth", o filme sobre Eusébio antes de Eusébio

Tamanho do texto

O folhetim da transferência do jogador do Sporting de Lourenço Marques para o Benfica durante o conturbado ano de 1960 em Portugal, em pleno arranque da Guerra Colonial.

O realizador António Pinhão Botelho, em entrevista à euronews explicou que "esta é a primeira grande polémica desportiva e as pessoas preferiam falar daquilo do que da parte cinzenta das suas vidas, da opressão que havia na rua. Portanto, o Eusébio vê-se envolvido numa série de polémicas políticas, sociais, no meio de uma guerra, da rivalidade absurda entre o Benfica e o Sporting, a mãe que realmente assinou os dois contratos, um pelo Benfica e outro pelo Sporting. Ou seja, o Eusébio é quase um passageiro neste filme e é sempre guiado pelo pai, pelos talhantes de Lourenço Marques. Este filme tem este lado muito atual das pessoas estarem muito focadas nas polémicas desportivas".

Eusébio devia rumar a Alvalade, mas um esquema típico dos meandros do futebol acabou por levá-lo para a Luz, numa viagem em que o promissor futebolista teve mesmo de "mudar de nome".

"Poucas pessoas sabem desta história e na realidade é que este filme é pouco sobre futebol, não há um chuto numa bola de futebol, é tudo no submundo, nos bastidores. Mas muito importante é a época em que se passa, 1960-61, foi o ano terrível do regime fascista", embra o realizador.

O filme escrito e realizado por benfiquistas, Leonor Pinhão e o filho António Pinhão Botelho, pertende chegar a todos, mesmo os que não gostam de futebol.

"Ruth" estreia agora nas salas de cinema portuguesas.