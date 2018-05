A viagem secreta de Viktor Orbán a Bruxelas

O primeiro-ministro da Hungria encontrou-se com o presidente do Partido Popular Europeu, Joseph Daul, e com o líder da bancada no Parlamento europeu, Manfred Weber.

Questionado pela euronews sobre qual o motivo da visita, Weber limitou-se a dizer que não iriam prestar quaisquer declarações aos órgãos de comunicação social e pediu ao "media" que respeitassem essa decisão.

Em Budapeste, Vikor Orbán garantiu que durante a reunião Bruxelas, discutiu-se como é que o seu partido, o Fidesz poderia contribuir para a vitória do Partido Popular Europeu nas eleições Europeias, no próximo ano.

Dentro do PPE são cada vez mais as vozes que se insurgem contra o discurso do Governo húngaro, considerando-o antagónico aos valores europeus, populista, anti-imigração e xenófobo.