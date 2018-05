Adeptos do Liverpool querem "ver Cristiano Ronaldo chorar na final de Kiev"

Tamanho do texto

Em ambiente de festa e com medidas de segurança apertada, os adeptos do Liverpool deixaram o estádio da Roma depois terem carimbado o acesso à final da Liga dos Campeões.

As cenas de violência que marcaram o final da partida da primeira mão em Anfield não se repetiram.

Em campo, apesar da derrota por 4-2, os ingleses conseguiram segurar a vantagem do primeiro jogo. O técnico do Liverpool, Juergen Klopp lembrou que "entrámos nesta competição a precisar da qualificação e agora estamos na final. Estou muito contente pelos meus jogadores, pelo clube e pelos adeptos. É fantástico chegar tão longe e agora vamos a Kiev".

Em Liverpool, a partida foi acompanhada nos ecrãs gigantes dentro do estádio. O sofrimento durou até ao final do encontro. A Roma ficou para trás, agora os adeptos já só pensam na final com o Real Madrid. À saída de Anfield,uma adepta afirmava que "este é um momento extraordinário para toda a gente. O último penalti não fez grande diferença". Garante ainda que "sabiam que iam ganhar e quer ver Cristiano Ronaldo chorar na final".

Um outro adepto, eufórico com esta passagem à final, garantia que vão "conquistar a taça, vamos trazê-la para casa, vemo-nos na festa depois! Vamos ganhar o sexto troféu, estamos de volta!"