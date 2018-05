Arménios bloqueiam estradas para exigir novo primeiro-ministro

Tamanho do texto

Milhares de arménios responderam ao pedido de Nikol Pashinyan e bloquearam as principais estradas e autoestradas do país. Exigem uma mudança política e querem que o líder da oposição seja eleito primeiro-ministro.

O vendedor Bagrat Tovmassian considera que "não é uma questão de bloquear as estradas ou não. É uma questão de as pessoas serem ouvidas. O Partido Republicano e as autoridades devem aceitar a nossa vitória."

A deputada da oposição Lena Nazarian, do Partido Contrato Civil, reitera que "todas as horas, todos os dias deste bloqueio são danosos para o Estado. Mas o Partido Republicano é que tem de dar o primeiro passo. Devem anunciar que votam em Nikol Pashinyan."

O ator Hrant Tokhatian acrescenta que "se os jovens pedem uma Arménia livre e independente, isso significa que a minha geração falhou em algum ponto. O que fizemos pela juventude não nos permite dizer que vivemos numa Arménia livre e independente."

Já Armen Sukiasian, desempregado, considera que para o governo "a opinião destes três milhões de pessoas não conta. Só lhes interessa a riqueza deles."

Na próxima semana, o parlamento arménio decide se Pashinyan se torna primeiro-ministro ou se há novas eleições.