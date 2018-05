Os bombeiros da cidade de São Paulo, no Brasil, procuram, ainda, por sobreviventes por entre os escombros do edifício Wilton Paes de Almeida.

O prédio ruiu após ter deflagrado um incêndio no interior. O edifício encontrava-se devoluto, mas de acordo com as autoridades municipais, estava habitado por dezenas de famílias sem-abrigo.