Fim da ETA já é oficial

O diretor da organização suíça Centro Henri Dunant para o Diálogo Humanitário confirmou esta quinta-feira a autenticidade da mensagem que dá conta do fim da organização separatista basca, ETA.

"A ETA decidiu colocar um ponto final nos seus 60 anos de existência. A decisão foi tomada por todos os membros da organização. Como consequência desta decisão, a ETA desmantelou todas as suas estruturas. A ETA terminou todas as suas atividades políticas. Já não vai expressar posições políticas, promover iniciativas ou interagir com outros atores", afirmou David Harland, diretor do Centro para o Diálogo Humanitário, com sede em Genebra, na Suíça.

De recordar que em 2011, a organização separatista basca anunciou deixar em definitivo a luta armada.

Durante os sessenta anos de existência do grupo, a ETA teria feito mais de 850 vítimas mortais.