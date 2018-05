Futuro da Europa passa pelos cidadãos, diz PM belga

Tamanho do texto

O primeiro-ministro belga, Charles Michel, expôs esta quinta-feira no Parlamento Europeu em Bruxelas a sua visão sobre o futuro da Europa.

O líder pró-europeu apelou aos cidadãos no sentido de serem parte ativa do debate sobre o futuro do Bloco.

A situação dos cidadãos e funcionários civis britânicos em Bruxelas foi igualmente alvo de atenção por parte do presidente da Comissão Europeia que participou igualmente no debate.

"Gostaria de ver as autoridades belgas a mostrarem generosidade quando se tratar de conferir a nacionalidade belga aos funcionários civis britânicos", afirmou Jean-Claude Juncker, o presidente da Comissão Europeia.

Em representação dos eurocéticos, o eurodeputado britânico Nigel Farage, afirma que a União Europeia não é o futuro.

"A Bélgica não é uma nação, e talvez por isso mesmo vos interesse estar associados à Europa. Se é isso que a Bélgica quer, não há problema, mas posso garantir que, apesar do ruído, basta olharem para o resultado das eleições. Vocês estão a perder!", afirmou o eurodeputado britânico, uma das figuras de proa do movimento euroc´etico.