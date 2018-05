Tsipras recebido com protestos em Lesbos

Tamanho do texto

Na ilha de Lesbos, os protestos saíram fora do controlo e a polícia teve de dispersar a multidão com gás lacrimogéneo.

Mais de cinco mil pessoas manifestaram-se contra a política de imigração e tributação do governo, aproveitando a presença do primeiro-ministro grego. Alexis Tsipras deslocou-se à ilha para participar no Congresso de Crescimento Regional.

O acordo assinado em 2016, entre a União Europeia e a Turquia, deixou cerca de 15 mil migrantes e refugiados nas ilhas gregas, a maioria vive sem condições em campos superlotados à espera de uma resposta para os pedidos de asilo.