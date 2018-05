Vários mortos em acidente com avião militar no sul dos EUA

As nove pessoas a bordo do aparelho morreram. O Hercules WC-130 sofreu o acidente perto da cidade costeira de Savannah. Tinha deixado um aeroporto da cidade momentos antes.

A policia diz que nenhum veículo foi atingido. Uma foto dos bombeiros de Savannah, divulgada na rede social Twitter, mostra a cauda do avião e os destroços do aparelho ao longo da estrada.

O avião pertencia à Guarda Aerea do estado livre associado do Porto Rico e fazia um trajeto entre Savannah e Tucson, no Arizona.

Deveria ser retirado do serviço ainda esta semana. Foi o quinto acidente com aviões militares dos Estados Unidos desde abril. Investigam-se ainda as causas do acidente.