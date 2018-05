Volta a Itália começa em Israel e todas as atenções estão voltadas para Froome

Tamanho do texto

Começa esta sexta-feira a centésima primeira edição da Volta a Itália mas contrariamente ao que seria de esperar, as primeiras pedaladas não serão dadas nas estradas italianas mas sim em Jerusalém. O giro volta a ter início fora do território italiano, um cenário que já aconteceu por 12 vezes, e as três primeiras etapas serão disputadas em Israel.