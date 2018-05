Conservadores menos ansiosos depois das locais britânicas

Tamanho do texto

O Partido Convservador, da primeira-ministra Theresa, May evitou o pior em Londres nas eleições locais.

Os tories fizeram também pequenos progressos nas regiões onde o brexit é mais popular, enquanto os nacionalistas do UKIP quase desapareceram do mapa.

Os resultados parciais foram conhecidos esta sexta-feira. Os Convervadores estão otimistas. O escrutínio é visto como um aumento do apoio a May, apesar das dificuldades do brexit.

Os Trabalhistas de Corbyn esperam um aumento limitado do apoio nas urnas, depois de conhecidos os primeiros resultados destas eleições locais.

O partido deve ficar aquém das expectativas, incapaz de capitalizar as dificuldades do Governo nas negociações com Bruxelas.

São eleitos mais de 400 postos para o poder local e 150 nos órgãos executivos. As eleições não se relacionam com lugares nas câmaras (Câmara dos Comuns e dos Lordes).