Pelo menos seis pessoas morreram afogadas e 11 estão desaparecidas na sequência de inundações, esta sexta-feira (04 de maio), no Quénia.

De acordo com as autoridades locais, as enxurradas foram causadas pelas fortes chuvas sazonais das últimas semanas.

Segundo dados da Cruz Vermelha Internacional e do Crescente Vermelho, cerca de uma centena de pessoas perdeu a vida, em março, devido às inundações. Há milhares de pessoas deslocadas.