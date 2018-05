Missão "Insight" pronta a descolar este sábado para Marte

Tamanho do texto

Está marcada para as 04:05, hora do Pacífico (13:05, em em Lisboa), a primeira janela de oportunidade para o lançamento, este sábado, da missão "Insight" rumo a Marte.

Com um investimento de quase 700 milhões de euros, a nova sonda inclui tecnologia europeia e parte com a tarefa de estudar o interior do planeta mais próximo da Terra.

A Euronews deslocou-se ao Centro de Pesquisa da Agência Espacial Europeia e falou sobre esta nova missão ao planeta vermelho com o gestor do projeto "Exomars."

"É importante olhar para dentro de Marte porque ele vai dar-nos uma perspetiva da evolução da Terra em várias centenas de milhões de anos. Quem sabe mesmo de mil ou dois mil milhões de anos. Este é o objetivo desta missão americana intitulada 'Insight'. A qual, já agora, integra instrumentos europeus muito importantes", destacou Francois Spoto.

A missão "Insight" tem um período de lançamento previsto entre este sábado, cinco de maio, e o dia oito de junho. A cada dia haverá uma janela de oportunidade de duas horas para o lançamento com uma deslocação de cinco minutos a cada dia.

Enviado à Holanda para ali acompanhar o lançamento, o jornalista da Euronews Jeremy Willks conclui que, "com a missão 'Insight' a caminho para estudar o interior de Marte e a 'Exomars' à procura de vestígios de vida no planeta vermelho, podemos esperar uma enxurrada de informações sobre o nosso vizinho mais próximo durante os próximos anos."