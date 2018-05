Assassínio de jornalista e noiva causam indignação na Eslováquia

Na Eslováquia, o assassínio de um jornalista de investigação e da noiva está a causar uma onda de indignação e a fazer tremer o governo. Na capital do país, Bratislava, milhares de pessoas juntaram-se para homenagear o casal e pedir eleições antecipadas.

Jan Kuciak e Martina Kusnirova foram assassinados na sexta-feira, véspera do casamento. Kuciak estava a investigar as alegadas fraudes fiscais de empresários com ligações à alta esfera política. As manifestações contra o governo duram há vários meses, Na última investigação, Kuciak denunciou Antonio Vadala, um empresário com ligações à máfia calabresa e ao tráfico de droga internacional. A justiça eslovaca decidiu entretanto a extradição de Vadala.