Erupção de vulcão prega grande susto no Havai

No Havai, a lava está a invadir as estradas e a provocar incêndios, depois da entrada em erupção do vulcão Kilauea, na ilha principal do arquipélago. A lava chega a ser projetada trinta metros acima do solo e já destruiu várias casas. Toda a área em redor foi evacuada, devido aos níveis considerados mortais de dióxido de enxofre no ar.

Esta não é a primeira vez, nos últimos anos, que este vulcão entra em atividade, mas sexta-feira foi um dia de grandes sustos para os residentes, devido a um tremor de terra causado pela erupção e às várias explosões: "De casa, ouvíamos as explosões de lava. Será que a nossa casa ainda vai cá estar quando voltarmos? O meu vizinho chegou a correr, a perguntar que barulho tinha sido aquele. Disse-me que nunca tinha ouvido um barulho assim e já cá está há 40 anos", conta Stephen Clapper, residente.

Segundo as autoridades, a lava não viaja mais de umas dezenas de metros a partir das crateras, mas o solo está a sofrer deformações e há uma forte atividade sísmica na zona.