Confirmada morte de mineiro na Polónia

Tamanho do texto

Na Polónia, há um morto confirmado entre os mineiros que ficaram presos depois do sismo deste sábado.

O tremor de terra causou o colapso de uma mina de carvão no sul do país. No local continuam várias equipas que tentam resgatar os três mineiros desaparecidos.

Os trabalhos estão a ser prejudicados pelos altos níveis de metano que atingem a zona do sismo de 3.4 graus na escala de Richter, registado a 900 metros de profundidade.

Na altura do abalo, duzentos e cinquenta trabalhadores estavam no interior da mina.