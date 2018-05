Coreia do Norte acusa EUA de provocar Pyongyang

A poucas semanas do encontro histórico entre Donald Trump e Kim Jong-un, a Coreia do norte acusa os Estados Unidos de olhar para a intenção de paz como um sinal de fraqueza e de provocar o governo de Pyongyang com sanções e ameaças militares.

As críticas norte-coreanas foram divulgadas numa entrevista do porta-voz do ministério dos negócios estrangeiros, à agência de notícias estatal. O responsável acusou os Estados Unidos de manipular a opinião pública, afirmando que a atual posição de Pyongyang é resultado de pressão e de sanções. Sublinhou ainda o facto do governo norte-americano só reduzir a pressão quando a Coreia do Norte entregar todas as armas nucleares

Para Pyongyang, a Casa Branca está a promover uma “perigosa tentativa” de arruinar a atmosfera de diálogo.