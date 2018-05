Irão ameaça "produzir as armas necessárias"

Foi perante uma multidão na cidade de Sabzevar que o presidente do Irão, Hasan Rohani, declarou que se os Estados Unidos deixarem cair o acordo nuclear estabelecido em 2015 vão arrepender-se "muito em breve" de o fazer.

Para Rohani, não é possível negociar um novo compromisso e, nas suas palavras, se Donald Trump decidir retirar-se, o arrependimento será "histórico". Ao mesmo tempo, garantiu que o Irão pode "produzir e armazenar mísseis e armas na medida do que julgar necessário, sem que ninguém possa interferir com as decisões do povo iraniano".