Líbano tem primeiras legislativas desde 2009

O Líbano vai a eleições legislativas este domingo. São as primeiras em nove anos e primeiras desde a introdução da nova lei eleitoral, que introduz um sistema proporcional, que deve aumentar o número de forças representadas no parlamento de Beirute. Segundo os peritos, o resultado destas eleições não deve afetar o atual equilíbrio de forças entre o primeiro-ministro Saad Hariri, o presidente Michel Aoun e os xiitas do Hezbollah, aliados do Irão e da Síria. Um equilíbrio que se tem mantido nos últimos anos e evitado conflitos no país.

São eleições que decorrem num ambiente de grande desconfiança em relação a toda a classe política, entre acusações de corrupção e nepotismo. São as primeiras legislativas desde 2009. O Parlamento prolongou por três vezes o mandato sem realizar eleições, alegando razões de segurança ligadas à guerra na Síria.