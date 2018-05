Seis membros do Hamas morrem em explosão "acidental"

Seis pessoas, alegadamente membros do Hamas, morreram numa explosão em Deir al-Balah, na Faixa de Gaza. Segundo o jornal israelita Haaretz, que cita uma fonte palestiniana, os indivíduos estariam a manipular explosivos dentro de uma casa quando o engenho explodiu acidentalmente. A agência EFE, citando também fontes locais, diz que se tratava de um míssil israelita lançado durante a guerra de 2014 e que não explodiu na altura.

O caso acontece numa altura em que a tensão volta a subir entre os dois lados, com confrontos na fronteira entre manifestantes palestinianos e o exército de Israel. As brigadas Izzedine al-Qassam, braço armado do Hamas, culpam Israel por este novo incidente. No entanto, o Tsahal desmente qualquer envolvimento.