Uma "guerra de deuses" ou uma mera tempestade elétrica sobre Moonta, no sul da Austrália, não muito longe de Adelaide. Raios, trovões e relâmpagos ensombraram a região durante esta segunda-feira, mas as previsões preveem que os "deuses" se venham a acalmar nos próximos dias, havendo apenas expetativa de alguma chuva até sexta-feira, com temperaturas entre os oito e os vinte graus centígrados.