"Penta Xau": Dezenas de milhares de adeptos celebram no Porto o "ano do dragão"

Pela segunda noite consecutiva, houve festa no Porto. Se a notícia da conquista da Liga Portuguesa , por parte do Futebol Clube do Porto, foi festejada nos Aliados, a consagração do título, depois da vitória em casa sobre o Feirense, foi festejada por dezenas de milhares de adeptos na Alameda do Dragão.

O treinador Sérgio Conceição e o capitão Héctor Herrera ergueram a taça para gáudio de todos que esperavam um triunfo dos portistas desde 2013. Na noite anterior, o empate entre Sporting e Benfica tinha já assegurado o título do Porto. Esfumou-se, em tons de azul, o sonho do Benfica de conseguir o pentacampeonato.

Aproveitando o sucesso da série "A Casa de Papel", "Penta Xau" (paródia do cântico revolucionário italiano "Bella Ciao") tornou-se num dos novos hinos da claque (e dos jogadores) do FC Porto.