Diplomacia europeia tenta salvar o acordo sobre o nuclear iraniano

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, disse numa entrevista à estação de televisão MSNBC: "Acho que podemos concordar com o desafio do presidente em sermos mais exigentes com o Irão, mas sem pôr em causa, sem sair do acordo, porque o que o acordo consegue - e tem funcionado até agora -, é impedir que o Irão consiga a arma nuclear. E podemos perguntar-nos de que outra maneira podemos garantir isso".

Donald Trump nunca escondeu o seu desacordo com o documento assinado em 2015 pelo seu antecessor e está agora prestes a decidir se mantém ou não o vínculo dos Estados Unidos.

Para o presidente iraniano, Hassan Rouhani, neste capítulo, os americanos são os que mais vão perder. "No final, são eles que ficam a perder e nós seguimos o nossos caminho", afirmou.

As autoridades iranianas mostram-se dispostas a prosseguir com os compromissos assumidos com os outros países signatários do acordo, mas deixam um recado direto para a Casa Branca: “Se eles quiserem enfraquecer o Irão e limitar a sua influência, quer na região quer a nível global, o Irão vai resistir ferozmente".