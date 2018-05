Emmanuel Macron foi eleito há um ano

Foi eleito com a promessa de dar um abanão, a começar pela economia - produzir crescimento, criar emprego, reduzir o défice fiscal e fazer do país um motor de startups.

Foi a vontade de mudança que fez este antigo banqueiro, ex-ministro da economia com pouca experiência política até então, chegar ao Eliseu com apenas 39 anos. Adam Plowright é autor do livro “The French Exception” e explica: "O tema principal das eleições francesas do ano passado foi a relação dos franceses com os líderes políticos. O que sobressaiu de todos os estádios desta eleição é que queriam novas caras e ideias frescas. Emmanuel Macron estava no local certo, na hora certa" .

"Quer fazer tudo muito depressa. Mal chegou ao poder, anunciou logo o que queria fazer, em várias frentes ao mesmo tempo. Fez isso porque percebeu que tinha uma janela de oportunidade nesta fase inicial do mandato e poderia começar estas reformas ao mesmo tempo, de forma a darem resultados no final do mandato", diz ainda Adam Plowright.

Um ano depois, as reformas ambiciosas de Macron estão a encontrar muita resistência. As greves em setores como o dos comboios, alvo de uma reforma importante, estão a afetar várias áreas da economia. As manifestações contra o governo subiram de tom nos últimos dias e chegaram a ter contornos violentos, nalguns casos. A visão de Macron está longe de ser partilhada por todos e, segundo uma sondagem recente, os descontentes chegam aos 60%.

"O presidente Macron está a passar por dificuldades em casa, mas internacionalmente parece estar no bom caminho para colocar a França de volta no palco mundial - Brexit, Síria, o acordo nuclear iraniano ou a guerra no Iémen. Nenhum tema quente escapa ao presidente francês, que se sente confortável no papel de apresentar as ideias de França e se pode orgulhar de ser visto como o novo líder do mundo livre", conclui a correspondente da euronews em Paris, Anelise Borges.