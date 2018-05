Mais de 20 casas destruídas pelo vulcão Kilauea no Havai

De acordo com as autoridades locais, este número pode aumentar nas próximas horas. A porta-voz do condado do Havai, Janet Snyder, disse ainda que as casas destruídas no bairro residencial de Leilani se encontravam sobre buracos no chão abertos pelo vulcão. No início expeliam lava, mas no domingo já só libertavam vapor e gás.

O Observatório de Vulcões do Havai informou que desde quinta-feira surgiram oito aberturas vulcânicas no bairro residencial.

Os cientistas acreditam que é provável que o vulcão Kilauea liberte mais lava, através de novas aberturas na crosta terrestre, mas não é possível prever onde vão surgir as novas crateras.