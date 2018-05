Na Eslovénia, Tusk prepara o futuro dos Balcãs

Tamanho do texto

A preparar a cimeira onde se discute o futuro dos países dos Balcãs Ocidentais, o presidente do Conselho Europeu deixou elogios à Eslovénia e ao governo do primeiro-ministro Miro Cerar. Tusk chamou à Eslovénia uma história de sucesso dentro da União Europeia. A visita acontece numa altura em que os países desta região pedem aos líderes europeus mais clareza e uma decisão firme sobre se devem, ou não, tornar-se membros de pleno direito da União Europeia.

No Twitter, o presidente do Conselho Europeu realçou que a Eslovénia e o governo de Cerar nunca deixaram de acreditar que o lugar destes países é na União e que o país está a ter um papel importante na coordenação do trabalho da UE nesta região.

Além da Eslovénia e da Croácia, que são membros da União Europeia, os Balcãs Ocidentais incluem a Antiga República Jugoslava da Macedónia, o Montenegro, a Sérvia, o Kosovo, a Bósnia e a Albânia. O alargamento da União a estes países está a dividir o bloco e vai ser discutido numa cimeira especial em Sófia, este mês.