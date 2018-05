Protestos na primeira sessão do novo parlamento húngaro

Tamanho do texto

Na Hungria, cerca de cem manifestantes formaram um cordão humano em frente ao parlamento, a menos de 24 horas da primeira sessão com o novo governo.

No mês passado, Viktor Orban venceu as eleições pela terceira vez consecutiva. Desde aí, Budapeste transformou-se no palco de grandes manifestações contra o governo, que é acusado de controlar os media e de não respeitar a sociedade civil.

Os manifestantes começaram a concentrar-se ao final da tarde, observados por um forte dispositivo policial.

Uma das principais reivindicações é a mudança do sistema eleitoral e de vários aspetos da política, que consideram ter sido responsáveis pela maioria do Fidesz no parlamento.