Arménios celebram eleição de Nikol Pashinyan

A eleição foi conseguida à segunda volta, com o apoio de alguns deputados do partido republicano no poder. Pashinyan teve que garantir aos deputados da maioria que a Arménia se manteria na esfera económica e militar da Rússia.

A escolha do novo primeiro-ministro não é, no entanto, garantia de estabilidade política para o país. O novo chefe do executivo, que promete lutar contra a corrupção, vai ter que governar em coligação. E as esperança que muitos arménios depositam nele podem tornar-se rapidamente em deceção, levando o país a eleições antecipadas.