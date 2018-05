Colisão entre dois comboios provoca dois mortos e mais de uma dezena de feridos

Tamanho do texto

De acordo com as autoridades, as vítimas mortais são o condutor de uma das composições e uma passageira.

Os comboios chocaram por volta das 9 da noite, hora local (8 da noite, hora de Lisboa), tal como explicou o porta-voz da polícia da região, que adiantou ainda que o acidente ocorreu a poucas centenas de metros da estação de Aichach, num troço com apenas uma via-férrea.

Entre os feridos, três tinham ferimentos graves ou moderados

Para já a companhia de caminhos-de-ferro alemã Deutsche Bahn não deu mais informações sobre este acidente.

Desconhece-se então o que terá provocado esta colisão.