Nikol Pashinyan foi eleito Primeiro-ministro da Arménia

Tamanho do texto

Na Arménia, o chefe da oposição, Nikol Pashinyan, foi finalmente eleito primeiro-ministro pelos membros do parlamento.

A escolha fez-se à segunda volta. Na primeira votação, a 1 de maio, aquele que se apresenta como "o candidato do povo" foi boicotado pelos adversários do partido republicano no poder.

Esta mudança no governo surge na sequência das manifestações de milhares de arménios contra a nomeação como chefe do executivo do antigo presidente Serge Sarkissian.

Os protestos foram liderados por Pashinyan, um jornalista de 42 anos, que promete acabar com a corrupção. Mas, sem maioria parlamentar, a tarefa do novo primeiro-ministro não será fácil.