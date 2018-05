Rebeldes sírios deixam último grande bastião

Tamanho do texto

Esta segunda-feira, as primeiras centenas de rebeldes e famílias deixaram a cidade de Rastan, acompanhados pela polícia militar russa.

O acordo imposto por Moscovo no dia 2 de Maio, obriga os rebeldes sírios que não se querem entregar a deixar este enclave e a dirigirem-se para áreas controladas por rebeldes no norte do país.