Arrancaram cerimónias fúnebres de Afonso Dhlakama

Começaram, na Beira, em Moçambique, as cerimónias fúnebres de Afonso Dhlakama, líder histórico da Resistência Nacional Moçambicana. O enterro acontecerá quinta-feira.

O funeral, ditaram as autoridades do país, tem honras oficiais. O presidente moçambicano Filipe Nyusi, marcou presença frisou a importância de prosseguir o trabalho já iniciado, em direção a uma paz duradoura.

Afonso Dhlakama, de 65 anos, faleceu a três de maio, devido a complicações derivadas da diabetes, no parque da Gorongosa, onde fica a base operacional da Renamo. Terão falhado, chegou a dizer o chefe de Estado, as tentativas para ser transferido, por via aérea, para o estrangeiro, para ser tratado.