Depois do nascimento do terceiro filho de William e Kate, Louis Arthur Charles, no dia 24 de abril ter ganho uma versão Lego na LEGOLAND Windsor Resort, em Berkshire, na Inglaterra, agora foi a vez do casamento entre o príncipe Harry e Meghan Markle. A boda ainda não ocorreu mas já foi assinalado pelo parque. A réplica do Castelo de Windsor foi feita com 39960 peças de Lego.