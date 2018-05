Empresa russa pagou 400 mil euros a advogado de Trump

A denúncia partiu do advogado de Stormy Daniels, a atriz de filmes pornográficos que está numa batalha jurídica com o presidente norte-americano para anular o pacto de silêncio sobre um alegado caso que ambos tiveram em 2006, pouco depois do casamento de Trump com Melania

No twitter, Michael Avenatti revela que o dinheiro foi pago ao advogado de Trump por uma empresa controlada pelo russo Viktor Vekselberg, oligarca com ligações próximas a Vladimir Putin.

A organização que fez a transferência, a Columbus Nova, já emitiu um comunicado onde justifica o pagamento com uma consultoria entretanto rescindida.

Vekselberg esteve na tomada de posse de Trump como Presidente, mas no ano passado foi alvo de sanções dos Estados Unidos devido à alegada ingerência da Rússia na campanha eleitoral de 2016.