A septuagésima primeira edição do Festival de Cinema de Cannes começou esta terça-feira com a estreia de "Todos Lo Saben". O filme realizado pelo iraniano Asghar Farhadi, tem Penelope Cruz e Javier Bardem como protagonistas. Um drama com algum suspense que parece não ter convencido a crítica.

O Festival de Cinema de Cannes tem, pela primeira vez, um júri maioritáriamente feminino. A atriz australiana Cate Blanchet lidera o painel e foi a anfitriã da noite.